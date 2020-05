Papa Francesco si unisce ai fedeli di Termoli in occasione della festa di San Timoteo – VIDEO

Papa Francesco si unisce alla nostra comunità in occasione della festa di San Timoteo e del 75esimo anniversario del rinvenimento delle sacre reliquie nella cripta della Cattedrale di Termoli

Una preghiera per tutte le persone che hanno perso il lavoro, che lavoravano in nero o che non sono state riassunte in questo tempo di pandemia. “Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che soffrono”

Fonte: Vatican News