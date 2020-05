Se c’è una cosa che abbiamo imparato in questo periodo di emergenza coronavirus, (ripetuta anche in frequenti slogan mediatici), è che“la scuola non si ferma!”. Ed è stato davvero così da due mesi a questa parte. E con la didattica non si è fermata neppure la sua peculiare creatività e fantasia.

Lo dimostra l’evento tanto atteso da studenti e professori che si terrà il prossimo martedì 12 maggio, organizzato dall’I.S.I.S. “Fermi-Mattei” di Isernia dove si parlerà proprio di estro e di creatività in campo tecnologico. Si tratta della premiazione dell’edizione 2019-2020 del Premio “Scuola Digitale”, Fase Finale Provinciale Isernia.

L’iniziativa, lanciata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, aveva inteso promuovere l’eccellenza e il protagonismo delle scuole italiane nell’apprendimento e nell’insegnamento digitale, incentivando l’utilizzo delle tecnologie digitali nel curricolo e favorendo l’interscambio delle esperienze nel settore della didattica digitale.

Una vera e propria competizione tra scuole, dunque, che ha prodotto la realizzazione di progetti di innovazione digitale, caratterizzati da un alto contenuto di conoscenza, tecnica o tecnologica, anche di tipo imprenditoriale. Il Premio ha avuto la finalità di favorire lo sviluppo delle migliori pratiche sul tema della didattica digitale innovativa, facendo emergere i migliori progetti di scuola digitale, previa competizione a livello locale (provinciale e/o territoriale), regionale e nazionale.

Alla premiazione, che si terrà inmodalità on line su piattaforma Cisco Webex il giorno 12 maggio, dalle ore 9,30, prenderanno parte le 4 scuole molisane vincitrici dell’edizione di quest’anno.

Si tratta dell’Istituto Comprensivo “Don Giulio Testa” di Venafro, dell’Istituto Comprensivo Statale “Molise Altissimo”, scuola primaria di Carovilli, dell’ISIS “Majorana-Fascitelli” di Isernia e della scuola ospitante l’ISIS “Fermi-Mattei” di Isernia.

Dopo il benvenuto del Dirigente Scolastico del “Fermi-Mattei”, dott.ssa Emila Sacco e del referente provinciale e moderatore prof. Antonio Palomba, saranno presentati i quattro progetti finalisti, frutto del lavoro di mesi di impegno, che saranno a loro volta sottoposti alla votazione della Giuria Provincialeformata dalla dott.ssa M. L. Forte, il Prof. D. Capobianco e l’assessore Dott. E. Kniahynicki. Interverrà alla cerimonia anche la dott.ssa Anna Paola Sabatini, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Per rendere più vivace la cerimonia di premiazione, si esibiranno (sempre in modalità on line), anche alcuni studenti del “Mattei” con delle produzioni artistiche e musicali.

La manifestazione sarà, dunque, un’occasione per dimostrare come la scuola sia in grado di reagire a questo momento di difficoltà con le sue armi più affilate, ossia l’innovazione e la creatività. Come ha affermato la D.S. dott.ssa Emilia Sacco, “di fronte a questa emergenza senza precedenti dobbiamo ancorarci ad alcune, poche, certezze. Prima fra tutte la peculiarità della scuola in quanto spazio educativo comunitario, capace di trasformare un momento di fragilità in un’occasione di crescita”.

don Francesco Bovino