Disposizioni anti-Coronavirus, l’amministrazione comunale di Trivento sospende il mercato domenicale per tutto il mese di maggio

Disposizioni anti contagio da Covid-19, l’amministrazione comunale di Trivento sospende il mercato domenicale fino a domenica 31 maggio. Con una nuova ordinanza, il sindaco di Trivento Pasquale Corallo ha provveduto alla sospensione del mercato domenicale per tutto il mese di maggio, “un provvedimento che si è reso necessario – riferisce il primo cittadino Corallo – considerato il rischio ancora alto di contagio. La nostra comunità, fin ad oggi, non conta nessun caso da coronavirus e questo ci conferma che il lavoro di prevenzione ha avuto i suoi effetti. Capisco i sacrifici ulteriori che chiediamo ai cittadini – aggiunge Corallo – ma in questo frangente ancora non possiamo concederci il ritorno alla normalità, dico questo con cognizione di causa, in qualità di sindaco e di medico”. Il Molise, come buona parte delle regioni del Sud Italia, non ha subito un forte aggressione del virus, ma non bisogna abbassare la guardia, alla luce anche degli ultimi eventi nel capoluogo di regione, che fanno comprendere come basta poco per ritornare indietro e vanificare tutti gli sforzi e sacrifici fatti fino a questo momento.