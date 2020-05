Il mondo dei dilettanti non ha digerito bene le deliberazioni prese la scorsa settimana dall’assemblea della Lega pro. In particolare, il presidente lnd Sibilia ha posto l’accento sul blocco dei ripescaggi dalla quarta serie bollandolo come un provvedimento inspiegabile. Lo stesso Sibilia ha poi aggiunto che tutto il materiale statuito dalla Lega pro verrà sottoposto all’attenta analisi del consiglio federale.

Raccogliamo anche le dichiarazioni rese alla Gazzetta dello sport dal presidente dell’ex serie C, Ghirelli il quale si è detto disponibile ad una conciliazione con il mondo dei dilettanti e che la sede piu’ opportuna sarà il prossimo federale. Ad oggi secondo la volontà della maggioranza delle società di Lega pro, non sono ammesse retrocessioni in quarta serie, ne ripescaggi. Il Campobasso guarda a questa serie di dinamiche con occhio molto vigile e rimane alla finestra attendendo che il quadro possa essere più definito.

In casa Campobasso ci sono da registrare alcune uscite social da parte di Danilo Alessandro, uno dei riferimenti della squadra fino al momento dell’interruzione. L’attaccante romano, tramite un commento su Facebook ed una storia su Intagram, ha inteso ringraziare la piazza di Campobasso affermando che per lui è stato un onore indossare la maglia rossoblu. Parole che assomigliano tanto ad un commiato anticipato. Lo stesso Alessandro, però, a distanza di ventiquattro ore ha tenuto a precisare sempre a mezzo social che il suo non era assolutamente un addio al Campobasso, ma solo un messaggio di saluto e di ringraziamento al pubblico. Non esiste nessun accordo con un’altra società, ha comunicato Alessandro che ha aggiunto di non pensare al suo futuro calcistico in questo momento, anzi è l’ultimo dei suoi pensieri, dice.

Prendiamo atto anche dei contenuti di un’intervista resa dal presidente del Matelica, Mauro Canil. Questi ha dichiarato testualmente di non sapere quale forza economica abbia la sua società per iscriversi in Lega Pro il prossimo anno. Canil aggiunge che vede molto difficile la possibilità che il Matelica possa partecipare al prossimo campionato di serie C.

Queste le dichiarazioni del presidente della capolista attuale del girone F di serie D sempre a patto che la situazione venga congelata definitivamente al primo marzo, giorno dell’ultima partita giocata.