Covid 19, nuovamente positiva dopo tre tamponi negativi: ricoverata al Cardarelli

Potrebbe essere un caso raro se non unico in Italia. Si tratta di un’anziana della provincia di Isernia ricoverata ieri sera al reparto Infettivi del Cardarelli. Era un’ospite della Tavola Osca, trasferita alla Rsa del Santissimo Rosario di Venafro. Dopo tre tamponi negativi, considerata guarita, era stata spostata in una casa di riposo di Fornelli. Qui un nuovo controllo con il tampone l’ha trovata positiva, per questo è stata trasferita ieri sera al Cardarelli.