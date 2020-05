Covid 19, fermi a 12 i nuovi positivi, tutti rom di Campobasso. Negativi gli altri 44 tamponi processati

40 second read

Oggi è fermo a 12 il numero dei nuovi casi positivi, tutti appartenenti alla comunità rom di Campobasso. In totale sono in 72. Gli ulteriori 44 tamponi processati nel pomeriggio sono risultati tutti negativi. Sono complessivamente 9291 quelli eseguiti dall’inizio dell’emergenza. 229 il totale dei positivi, 11 ricoverati in Malattie infettive, 111 le persone guarite. 23 i deceduti dall’inizio dell’emergenza.