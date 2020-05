Sono in corso di distribuzione gli avvisi bonari di pagamento dei canoni idrici relativi al secondo semestre del 2019, da effettuare in due rate di pari importo.

A causa dell’emergenza sanitaria è stata sospesa la spedizione degli avvisi che riportavano le scadenze originariamente previste per il 30 marzo e 30 aprile.

Il pagamento delle due rate potrà essere effettuato alle scadenze del 30 giugno e del 30 luglio prossimi, senza alcun addebito ulteriore.

Il pagamento può essere effettuato on line, utilizzando l’APP del Comune PagoPALinkmate, alla quale è possibile accedere dal sito www.comune.campobasso.it, o utilizzando le APP degli Enti Creditori, di Poste Italiane, delle Banche o degli altri canali di pagamento (Paypal, CBILL ecc)

Il pagamento può essere effettuato anche in contanti con carte o conto corrente, presentando la bolletta/avviso di pagamento in tutti gli Uffici Postali, in Banca, in Ricevitoria, dal Tabaccaio, al Bancomat, al Supermercato