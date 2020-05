Isernia. Associazione commercianti centro storico, una proposta per riaprire i mercati settimanali

L’associazione commercianti ed artigiani centro storico Isernia chiede all’amministrazione comunale di Isernia di porre attenzione alla questione dei mercati settimanali del giovedì e del sabato nel borgo antico. “Sappiamo bene che in questo momento delicato non si può usufruire di tale servizio nel suo normale svolgimento, poiché vigono numerose restrizioni nazionali e si potrebbero creare assembramenti, in quanto l’area in questione e vasta e di conseguenza non facile da controllare. Ma a tale problema pensiamo si possa ovviare circoscrivendo le aree interessate. Nel dettaglio si potrebbero utilizzare le tre piazze: piazza Andrea d’Isernia, piazza X Settembre e piazza Celestino V a rotazione. Potremmo alternare le piazze dividendole per categorie, ovvero il giovedì alimentare e sabato calzature e abbigliamento, attuando anche una turnazione tra i vari aventi diritto tra gli ambulanti concessionari dello spazio.In questo modo si potrebbero controllare i varchi di accesso per ogni singola area, con delle semplici transenne facilmente rimovibili come avviene in tutti i mercati coperti e rionali di tutta Italia che spesso hanno anche un’area più vasta di quella che stiamo chiedendo. Anche in diversi paesi a noi limitrofi abbiamo esempi di ripristino dei marcati ambulanti senza che ciò abbia creato alcun problema. Crediamo che la nostra non sia una richiesta assurda o di difficile realizzazione. Basta organizzarsi consultando il personale qualificato in forza all’amministrazione, in modo da ridare fiato alle attività del borgo antico che da sempre dipendono in maniera fondamentale dagli storici mercati settimanali”.