Coronavirus, altri 20 casi: 15 sono Rom di Campobasso. 3 i nuovi guariti

Altri 20 casi positivi oggi in Molise su 167 tamponi processati. Continua a salire il numero dei contagiati, dunque. Si tratta di altre quindici persone dell’etnia Rom di Campobasso, di un’altra persona del capoluogo, cluster noto, e di tre allievi della scuola Carabinieri isolati e non della regione. Un nuovo caso riscontrato a Baranello, anche questo cluster noto. 3 i guariti di cui uno di Venafro, 2 di Campobasso. Aumentano i ricoveri in malattie infettive al Cardarelli, dove si sono aggiunti altre due persone dell’etnia Rom. Nella numerosa comunità rom al momento sono 37 i positivi. Si stanno processando altri tamponi e se ne attende l’esito. Una situazione che ha destato non poche preoccupazioni in città e che viene monitorata costantemente in attesa di decisioni da parte delle istituzioni anche riguardo le eventuali strutture in cui poter ospitare i positivi per evitare assembramenti e ulteriori contagi.