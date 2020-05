Vertenza Gam, i sindacati tornano a chiedere incontro urgente al presidente della Regione

Share on Twitter

I sindacati di categoria di Cgil, Cisl e Uil tornano a sollecitare il presidente della Regione Toma affinché convochi un incontro urgente sulla vertenza Gam che, ricordano le parti sociali, non è affatto chiusa. “Chiediamo con urgenza la costruzione del percorso proposto al MISE il 30 settembre 2019 che prevedeva investimenti per implementare l’attività dell’incubatoio e la possibilità di valutare ogni possibile idea imprenditoriale che punti al rilancio di tutta la filiera avicola – hanno sottolineato i sindacati – Considerato l’approssimarsi della scadenza della cassa integrazione è necessario ricorrere ad ulteriori settimane di cassa integrazione garantendo così un recupero di tempo prezioso teso a definire soluzioni per percorsi di investimento e occupazione”, hanno concluso i sindacati.