Terminati i lavori allo stadio comunale di Trivento. Dopo il completamento del primo lotto di interventi, teso alla realizzazione della copertura in legno, ora i lavori sono stati completati con le opere di rifinitura del campo di via Acquasantianni, tra cui la messa in opera dei seggiolini in plastica della tribuna. Soddisfatto il primo cittadino Pasquale Corallo, che si sente di ringraziare le due imprese che hanno realizzato i lavori, la Federazione Italiana Gioco Calcio e i dirigenti dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica di Trivento, “ci tengo a ringraziare la Federazione Gioco Calcio per aver collaborato alla realizzazione di questo secondo lotto, con la posa in opera dei seggiolini giallo blu, i colori sociali, della nostra divisa. Un ringraziamento alle imprese – continua Corallo – e ai dirigenti della società sportiva faccio un augurio, che questo stadio possa essere di buon auspicio, insieme possiamo e dobbiamo ripartire per ritrovare, gradualmente e sempre nel rispetto delle prescrizioni, la tanto agognata normalità”.