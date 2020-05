55 second read

“Profondo rammarico in quanto ancora una volta è stata formata la Giunta regionale di soli uomini”. Così la Consigliera di Parità regionale, Giuseppina Cennamo, commenta la formazione del nuovo esecutivo nominato lo scorso 3 maggio dal governatore Donato Toma. “Nel Molise – afferma – si persevera, pervicacemente, nell’azzeramento dei principi costituzionali di parità e di uguaglianza che fanno ormai parte del patrimonio giuridico e del comune sentire. Non resta che formulare l’auspicio di porre rimedio a questo inaccettabile vulnus in caso di allargamento della Giunta”.