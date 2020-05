Fase 2: in 5 giorni rientrate in Molise 500 persone

Sono circa 500 i molisani rientrati in regione dal 4 maggio, data di inizio della fase 2. A fornire il dato è il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano. Vengono ora sottoposti tutti a test sierologici. I prossimi giorni, dunque, saranno fondamentali per capire l’andamento dei contagi da Covid-19 e valutare possibili aperture anticipate di esercizi pubblici e altre attività. In regione fino a domenica resta in vigore una ordinanza del governatore Toma che stabilisce, tra l’altro, un periodo di quarantena di 14 giorni e il divieto di spostamenti e viaggi per chi è rientrato in Molise.