Annullare il pagamento della Tari 2020 per le aziende agricole e agrituristiche. E’ la richiesta che il delegato confederale di Coldiretti Molise, Giuseppe Spinelli e Felice Amicone presidente di Terranostra Molise, l’Associazione che raggruppa gli agriturismi della rete Campagna Amica, hanno inviato ai sindaci molisani. “Raccogliendo le richieste espresse dalle imprese agricole ed agrituristiche locali – hanno spiegato – proponiamo di valutare questo provvedimento in quanto l’emergenza Covid-19 ha comportato un’inevitabile riduzione dei rifiuti prodotti dalle aziende agricole e l’azzeramento della produzione degli stessi per la maggior parte di quelle agrituristiche che oggi sono letteralmente ferme”. L’emergenza sta colpendo un comparto che conta in Molise 116 strutture con 750 posti letto e 3.457 a tavola