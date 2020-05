Tir carico di pasta alimentare a fuoco sulla A14: illeso l’autista

Un tir carico di pasta alimentare ha preso fuoco lungo l’autostrada A14 in territorio di Termoli. Paura per l’autista della motrice che ha fatto in tempo a scendere dall’autoarticolato e a chiamare i soccorsi. Il traffico è rimasto bloccato per consentire l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sulle cause dell’incendio.