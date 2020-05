L’assessorato all’istruzione del Comune di Isernia, in collaborazione con il Consiglio comunale dei ragazzi, ha organizzato la 2ᵃ edizione dell’Infiorata Celestiniana che quest’anno, a causa del Covid-19, non potrà svolgersi nei consueti modi, ossia con l’infiorata in Piazza Michelangelo e con la partecipazione di tutti i bambini per la realizzazione, con petali e fiori, di immagini in onore di San Pietro Celestino e disegni aventi come tema le tradizioni e i monumenti di Isernia. Stavolta, il consueto appuntamento annuale di primavera avrà una forma diversa, telematica e adeguata all’attuale momento di emergenza sanitaria. Tutti i bambini che vorranno partecipare potranno inviare immagini, frasi o semplici pensieri dedicati a San Pietro Celestino. Ogni elaborato dovrà contenere anche figure di fiori, quale testimonianza di devozione verso il nostro patrono. Sono invitati a partecipare tutti i bambini della città di Isernia, inviando il loro elaborato all’indirizzo di posta elettronica cultura@comune.isernia.it entro il prossimo 14 maggio. Ad ogni partecipante sarà consegnato un simpatico omaggio. Gli elaborati saranno poi pubblicati ed esposti nel Chiostro del Comune di Isernia.