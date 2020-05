Esports Serie D, domani via al torneo on line di PS4 e Fifa 2020

Prende il via domani il primo Campionato Sperimentale Esports voluto ed organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti e riservato alle società che disputano la serie D. Sfide virtuali su PS4 e FIFA20. Il campionato online vedrà protagonisti 20 club della quarta serie nazionale: Grosseto, Ostia Mare, Taranto, Virtus Bolzano, Bitonto, Torres, Vastese, Turris, Trastevere, Sanremese, Savoia, Mantova, Acr Messina, Chieri, Palermo, Lucchese, Recanatese, Pro Sesto, Mestre, Foligno.

La formula

Le sfide saranno di sola andata. Al termine del girone la prima classificata sarà dichiarata vincente della regular season e sarà qualificata direttamente per la semifinale del torneo. La seconda classificata al termine della regular season accederà alla semifinale, che si disputa in gara doppia con la regola dei gol in trasferta. In caso di parità assoluta è previsto il “replay”, gara decisiva che si ripeterà ancora in caso di ulteriore parità fino a decretare un vincitore. La finale si disputa in gara unica: in caso di parità anche per la finalissima vige la regola del “replay”. La terza e la quarta classificata accederanno direttamente al secondo turno playoff, da disputarsi in gara unica e con due risultati su 3 (vittoria e pareggio) in favore della migliore piazzata. Quinta, sesta, settima e ottava classificata accedono direttamente al primo turno playoff, che si disputa in gara unica con due risultati su 3 per la meglio piazzata.

Primo turno playoff

1: 5ª vs 8ª – gara unica

2: 6ª vs 7ª – gara unica

Secondo turno playoff

a: 3ª vs vincente 2 – gara unica

b: 4ª vs vincente 1 – gara unica

Semifinali

1: 1ª vs vincente b – gare di andata e ritorno con la regola del gol in trasferta

2: 2ª vs vincenta a – gare di andata e ritorno con la regola del gol in trasferta

Finale

vincente gara 1 vs vincente gara 2

Il team che si aggiudicherà la finale verrà dichiarato vincitore del Round e parteciperà di diritto alla fase finale nazionale.