Mobilità in deroga, Testamento contro la Regione: “Dopo tre settimane il Ministero attende ancora una risposta”

“Lo scorso 16 aprile, giorno in cui l’ex assessore regionale Luigi Mazzuto annunciava trionfalisticamente di aver individuato a livello regionale più di 800mila euro di risorse aggiuntive da destinare ai trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell’area di crisi molisana, il Ministero del Lavoro ha inviato una nota alla Regione Molise in cui si afferma che le stesse risorse non risultano nella disponibilità finanziaria per l’area di crisi molisana e che le uniche disponibili sono quelle previste nella legge del 2019, pari a 1,5 milioni di euro”. E’ quanto afferma la parlamentare del Movimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento.“Nella stessa nota – aggiunge la parlamentare – è stato contestualmente chiesto alla Regione Molise di rimodulare l’elenco dei beneficiari del trattamento di mobilità in deroga a fronte dei fondi effettivamente disponibili, nonché di indicare per ciascuno di essi in modo preciso e puntuale la data di cessazione del precedente trattamento di mobilità ordinaria o in deroga e il periodo di godimento del trattamento concesso in prosecuzione. Dopo tre settimane, anche a causa del discutibile azzeramento della Giunta da parte di Toma, la Regione non ha dato ancora alcun riscontro alle richieste del Ministero, bloccando ulteriormente l’iter”.