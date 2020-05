Centro Sportivo Emmedue vicino al personale sanitario del reparto Covid del Cardarelli

A proposto di iniziative di solidarietà, ieri il Centro Sportivo M2 ha inviato al personale della rianimazioni e di malattie infettive del reparto covid del Cardarelli di Campobasso, i voucher pe :un abbonamento Trimestrale FITNESS & SPA ALL INCLUSIVE per consentire a tutti loro di ristabilire prontamente e perfettamente il proprio equilibrio psico-fisico-emotivo attraverso un vero percorso wellness personalizzato. L’abbonamento comprende accessi illimitati alla Sala Cardio pesi, al nuoto libero al fitness di terra e di acqua ed accessi illimitati alla nostra spa wellness inn; Un trattamento Beauty A SCELTA presso m2 Antiaging Clinic. Centro di Estetica Clinica specializzato in programmi per prevenire, proteggere, correggere i segni dell’invecchiamento senza l’utilizzo di tecnologie invasive. Il Presidente Amelia Mascioli ed il suo staff hanno voluto ringraziare in questo modo chi in questi mesi e tutt’oggi è in prima linea per l’emergenza sanitaria.