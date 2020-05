Blitz antidroga dei carabinieri a Mirabello: un arresto e 250 grammi di droga sequestrati

Una persona arrestata a Mirabello Sannitico e decine di perquisizioni a Campobasso e nei comuni limitrofi. E’ il bilancio di un blitz antidroga dei carabinieri che hanno utilizzato anche i cani dell’Unità Cinofila di Chieti. Nell’operazione sono stati sequestrati diversi quantitativi di sostanze stupefacenti e prodotti per confezionare le dosi. In particolare nascosti in un locale di Mirabello sono stati trovati 250 grammi tra marijuana e hashish e diverse cartucce e bossoli detenuti illegalmente. La persona arrestata si trova ora in carcere a Campobasso. Inoltre nei giorni scorsi due giovani di Campobasso sono stati trovati in possesso di una discreta quantità di eroina. “L’operazione di ieri – spiegano i carabinieri – arriva al termine di una serie di appostamenti e pedinamenti nei confronti di soggetti gravitanti nel mondo del traffico di sostanze stupefacenti che non si è fermato nemmeno durante l’emergenza coronavirus”.