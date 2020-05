Avviso per l’assegnazione del bonus alimentare, entro l’11 maggio le domande al Comune di Trivento

Avviso per l’assegnazione del bonus alimentare a favore di persone o famiglie in condizione di disagio economico e sociale, entro l’11 maggio le domande al Comune di Trivento. L’avviso è stato pubblicato per via della situazione emergenziale dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ed è volto a sostenere le persone e le famiglie in condizioni di assoluto momentaneo disagio. Possono presentare istanza di ammissione all’erogazione di un buono spesa i nuclei familiari, anche monoparentali, in gravi difficoltà economiche. Gli interessati dovranno presentare domanda preferibilmente a mezzo posta elettronica, all’indirizzo segreteria@comunetrivento.it oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo.trivento@pec.it. Solo in caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata all’ufficio Servizi Sociali dell’ente, sede piazza Cattedrale, previo appuntamento al seguente numero telefonico: 0874.873440/ 0874.873435. La domanda va presentata, entro l’11 maggio 2020, utilizzando lo specifico modello, scaricabile dal sito del Comune, dove è possibile consultare anche il relativo bando, all’indirizzo: www.comune.trivento.cb.it. Il bonus alimentare va speso entro il 30 giugno 2020. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno contattare gli Uffici comunali dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 9,00 alle 12,00 al numero telefonico 0874.873440/ 0874.873435.