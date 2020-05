Polizia di Campobasso, l’attività di prevenzione in periodo di emergenza

Oltre ai controlli lungo le strade e nei centri abitati per il rispetto delle disposizioni per contrastare l’emergenza Coronavirus, le forze di polizia hanno continuato l’attività di prevenzione. Dalla Questura di Campobasso hanno fatto sapere che il Questore ha adottato, nel corso dei primi quattro mesi dell’anno, 40 provvedimenti riguardo diverse misure di prevenzione a carico di persone con precedenti e che hanno avuto comportamenti che hanno turbativa all’ordine e la sicurezza pubbliche. Tra esse, nell’ambito della prevenzione e contrasto alla violenza domestica e di genere, c’è stato ,l’ammonimento per un uomo originario del foggiano, ma da anni residente in provincia di Campobasso. Aveva precedenti penali e, è stato accertato dagli inquirenti, aveva comportamenti persecutori nei confronti di una professionista del capoluogo. si è reso responsabile di condotte persecutorie a carico di una professionista del capoluogo. Guardia, dunque, sempre alta da parte delle forze di polizia contro i reati di genere e anche la violenza domestica, il cui contrasto è stato potenziato con la rinnovata app YouPol.

Inoltre In riferimento alle misure di prevenzione personali previste Codice Antimafia, sono stati emessi 18 Avvisi Orali e 20 divieti di ritorno in vari comuni della provincia e di Campobasso

Dall’inizio del periodo di emergenza Covid 19, 15 avvisi orali sono stati notificati a persone già note alle forze dell’ordine e già gravati da precedenti che hanno violato le limitazioni alla circolazione imposte. 5 pregiudicati pregiudicati pugliesi sono stati allontanati dai territori di San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo,Termoli, Campomarino e Portocannone; è stato loro vietato di tornare in questi paese per tre anni.