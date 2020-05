Distanza di un metro non rispettata sul bus Montenero-Sevel, operai del turno della notte chiamano la Polizia

La distanza minima di un metro anche a bordo degli autobus non viene rispettata e monta la protesta tra i lavoratori di Montenero di Bisaccia che devono raggiungere lo stabilimento Sevel di Atessa in Val di Sangro (Abruzzo). Ieri sera, 4 maggio 2020, gli operai del turno della notte hanno chiamato la Polizia e gli agenti hanno dovuto verificare con un metro il mancato rispetto delle prescrizioni a bordo del pullman dell’ATM. Per questo motivo i dipendenti della fabbrica sono scesi dal pullman e non sono andati al lavoro. Dal piazzale dell’autostrada hanno quindi chiamato e atteso i rispettivi familiari per farsi riportare a casa in auto. E questa situazione, in mancanza di novità e comunicazioni ufficiali, potrebbe ripresentarsi anche nelle prossime corse, sempre per il turno della notte.