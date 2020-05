Coronavirus, in Molise decessi aumentati del 4 per cento rispetto agli anni scorsi

E’ ovviamente una diretta conseguenza della scarsa diffusione del virus in regione e dei numero contenuto dei casi a livello locale, ma di certo è un dato rilevante: in Molise il numero dei morti nel periodo dell’emergenza per il Covid 19 aumenta ma di pocchissimo rispetto agli anni precedenti. Lo rivela il rapporto appena pubblicato dall’Istat sulla mortalità in Italia durante l’esplosione del virus. La media nazionale è di quasi il 50 per cento in più di morti rispetto alla media degli ultimi anni, ma il dato nelle città del nord schizza a cifre impressionanti con il record di Bergamo: +568 per cento. A Cremona i decessi sono 4 volte tanto, quasi 3 volte a Brescia. Ecco i dati del Molise: come noto ad oggi i decessi legati al Coronavirus in regione sono 22, tutte persone anziante tranne un paio di eccezioni. Ebbene nel mese di marzo i decessi sono aumentati del 4,2 per cento rispetto alla media dei 5 anni precedenti. E’ andata meglio nei mesi di gennaio e febbraio quando in Molise il numero dei morti è addirittura diminuito del 10 per cento rispetto al periodo 2015-2019. Per l’Isituto Superiore di Sanità comunque questi dati potrebbero essere incompleti. Il numero dei morti legati al Covid potrebbe essere più alto con tre possibili cause: persone decedute che avevano contratto il virus ma sulle quali non è poi stato eseguito un tampone, mortalità correlata a Coronavirus in morti causate da disfunzioni di altri organi, mortalità per altre malattie, causata dalla crisi del sistema ospedaliero.