Vice sindaca di Riccia multata per l’incontro con gli amici. “Una leggerezza, mi scuso”, ma l’opposizione chiede le dimissioni

Un capitombolo che ha scatenato un caso politico, ma anche etico quello di Antonella Di Domenico, vice sindaca a Riccia.

Nel paese della valle del Fortore, qualche settimana fa, l’allerta era addirittura altissima. Una delle prime zone rosse della regione, dopo il contagio di un medico del 118, diventata inaccessibile per evitare il propagarsi del virus.

La Di Domenico è incappata in una leggerezza che ha indispettito molti: “Ho commesso un errore – ha dichiarato Antonella Di Domenico – e sono incorsa in una violazione amministrativa. Bene hanno fatto i carabinieri ad effettuare i controlli e li ringrazio per il loro lavoro. Una leggerezza per la quale non cerco alibi. Pagherò la multa e chiedo scusa”.

Il paese è piccolo, la gente mormora e l’incontro con alcuni amici fuori città si è trasformato in una disavventura. La vicesindaca è stata fermata a un posto di blocco dei Carabinieri: rientravo a casa dalla campagna, il suo racconto, e mi sono fermata a salutare alcuni amici. La multa è scattata inesorabile, così come inesorabili sono arrivati i commenti sui social dopo che la notizia è trapelata. Non stavo partecipando a nessuna festa, ha tenuto a precisare Antonella Di Domenico.

Ma i gruppi di minoranza Ricci@rinasce e lista Moffa sindaco, ne hanno subito chiesto le dimissioni non ritenendo sufficienti le scuse.

“Un alto rappresentante delle istituzioni locali – è la loro tesi – che da quando è iniziata l’emergenza continua a ripetere sui social, sugli altari, sugli organi di stampa di attenersi alle regole, di restare a casa, di non abbassare la guardia dopo aver violato la legge, ha anche tradito tutto quello che si è predicato.

Secondo i gruppi dell’opposizione, quindi, per una questione di etica civile prima che politica la Di Domenico non può che rassegnare le dimissioni per rispetto di tanti concittadini che si sono attenuti alle regole, rinunciando non solo a incontrarsi con i propri amici, ma soprattutto alla vicinanza dei propri cari.