Rinviato lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Battistini

Maggio in Molise vuol dire Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. La 28esima edizione della gara nazionale, inserito nel tabellone delle prove del Campionato Italiano di specialità, è stata rinviata a data da destinarsi. La notizia era nell’area gli addetti ai lavori aspettavano solo l’ufficialità: “Prendiamo atto delle Direttive del Governo – afferma il Presidente dell’Automobile Club Molise Dott. Luigi Di Marzo – Ci troviamo costretti a rimandare il nostro Slalom; è un momento difficile per tutti e adesso la priorità è superare uniti questa crisi. Ma la nostra macchina organizzativa e il nostro staff appassionato e ormai collaudato nel tempo restano pronti – in collaborazione con ACI Sport – ad individuare una nuova data nel corso del 2020 per organizzare un evento che è un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle quattro ruote molisani e non solo”. La seconda tappa del Campionato tricolore era in programma dal 15 al 17 maggio 2020, l’emergenza sanitaria contro il CoronaVirus ha costretto l’organizzazione al rinvio, sperando di poter fissare nel 2020 una nuova data della manifestazione.