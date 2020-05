Professore ferito dopo incidente in bicicletta, resta in prognosi riservata al Neuromed

E’ ancora in prognosi riservata al Neuromed di Pozzilli il professore di matematica che ieri mattina è rimasto ferito a Campobasso mentre era in sella alla sua bici che si è scontrata con un auto, una Fiat Punto, che era in fase di retromarcia all’uscita da un parcheggio. Alla guida c’era una donna che si stava recando al lavoro. L’incidente è avvemuto in via Ungaretti, nel quartiere di Vazzieri. L’uomo, 65 anni, ha riportato gravi traumi tanto che dopo un primo ricovero al Cardarelli si è reso necessario il trasferimento alla clinica di Pozzilli. Sul posto è intervenuta la Polizia Muncipale.