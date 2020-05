Poste, nuove riaperture in diversi centri della regione

Con l’avvio della fase due anche le Poste fanno qualche passo avanti verso il ritorno alla normalità. Da oggi tornano le aperture pomeridiane a Termoli e Venafro. Nel dettaglio sulla costa gli uffici di corso Milano e Via Madonna delle Grazie saranno aperti mattina e pomeriggio, quello di via degli Olenadri solo al mattino. Per quanto riguarda Campobaso restano chiusi tre uffici su sette: via Mazzini, via D’Amato e lo sportello al centro commerciale Pianeta. Le poste centrali di via Pietrunto già da una setttimana hanno ripreso l’orario continuato, mattina e pomeriggio, aperti solo metà giornata gli altri sportelli di via Gramsci, via Principe di Piemonte e via Toscana. Molte novità anche nei piccoli centri. In provincia di Campobasso da oggi ripristinata l’apertura dal lunedi al sabato degli uffici di Bonefro, Colletorto, Ferrazzano, Jelsi, Montefalcone del Sannio, Palata e Spinete. In provincia di Isernia stesso discorso per gli uffici di Carpinone, Forli del Sannio, Fornelli e Miranda. Le Poste sempre oggi hanno ribadito l’invito ai cittadini ad entrare negli uffici solo per effettuare operazioni non rinviabili e in ogni caso indossando sempre i dispositivi di protezione personale, di entrare solo dopo l’uscita dei clienti precedenti e di tenere sempre la distanza di un metro dalle altre persone presenti.