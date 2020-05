Le linee guida per gli allenamenti sportivi. Intanto sul calcio torna a parlare Spadafora

Nel link seguente, preso dalla Federazione Basket Femminile, le linee guida per lo svolgimento degli allenamenti con tutti i protocolli da seguire sia a livello privato che come organizzazione sportiva.

http://www.fip.it/public/linee%20guida%20allenamenti%20sportivi.pdf

Intanto, torna a far discutere il ministro dello sport e delle politiche giovanili Spadafora che in un post su facebook ha confermato che gli allenamenti delle squadre di calcio non si potranno tenere prima del 18 maggio, mettendo in rilievo le esigenze degli altri sport. “Leggo cose strane in giro ma nulla è cambiato rispetto a quanto ho sempre detto sul Calcio: gli allenamenti delle squadre non riprenderanno prima del 18 maggio e della ripresa del Campionato per ora non se ne parla proprio. Ora scusate ma torno ad occuparmi di tutti gli altri sport e dei centri sportivi (palestre, centri danza, piscine, ecc) che devono riaprire al più presto”. Un post che da solo aveva suscitato le risposte di molti utenti, come se non bastasse a stretto giro di posta ha aggiunto: ” I lavoratori sportivi delle palestre valgono meno? E tutti gli altri? Che sono centinaia di migliaia? Io mi occupo di tutti e tutto, non solo del calcio. Non sono il Ministro del Calcio ma il Ministro dello Sport”.