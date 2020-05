Isernia. Fase due, più gente in giro ma soprattutto per andare al lavoro o a fare la spesa

In giro un po’ di persone e auto in più si sono viste sin dalle prime ore del mattino. Ma tutto sommato la fase due sembra essere partita con il piede in giusto a Isernia. Si esce soprattutto per andare al lavoro, oppure per andare a fare la spesa o sbrigare qualche pratica negli uffici, in banca o alle poste. Tutti in fila all’aria aperta in attesa del proprio turno, ma sempre – o quasi – rispettando le distanze. In giro sono davvero le poche le persone che non indossano le mascherine. Mentre si percepisce chiaramente la volontà di ripartire da parte delle attività commerciali. É il caso dei negozi di articoli per la casa. Via libera alla riapertura anche per bar, ristoranti e tavole calde, ma per ora sono attivi solo i servizi da asporto o di consegna a domicilio. I distributori di carburanti non hanno mai chiuso, ma oggi è tutta un’altra storia. Si vede più movimento in giro. Grazie anche alla bella giornata di sole, è una giornata diversa dal solito anche perché sono state riaperti i parchi e le aree verdi della città. Più di qualcuno, di ritorno dalla farmacia o dal supermercato, ne ha approfittato per fare un salto alla villa comunale. L’accesso all’area riservata ai giochi è ancora vietato, ma per i bambini è già tanto poter tornare a giocare all’aria aperta.