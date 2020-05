In settimana incontro del CTS per il nuovo protocollo per la ripresa della Serie A

Figc e una buona parte della Lega sperano di giocare. La prossima settimana sarà cruciale perché il Comitato tecnico scientifico convocherà la commissione medica della Figc e i medici sportivi per provare a individuare il giusto protocollo. Sul calcio giocato la Figc vorrebbe terminare questo campionato anche se si dovesse ripartire a settembre, ma la decisione dovrà essere presa dalla Uefa, d’intesa con la Fifa. Tutte le società all’unanimità vogliono portare a termine la stagione. I club di Serie A lo avevano già detto una settimana fa, dopo votazione, e lo hanno ribadito . Iniziano a prendere corpo ipotesi sulle varie decisioni da adottare in caso di stop alla stagione. Sulle retrocessioni la FIGC ha deciso, secondo alcune fonti, che in ogni caso ci saranno, anche se non si tornasse in campo. Dunque, tutti i club a rischio Serie B non si salverebbero con lo stop al campionato deciso dal Governo. Via libera invece alle promozioni dalla Serie B alla Serie A. Questo vuol dire che Benevento, Crotone e una terza squadra potranno salire anche in caso di stop ai campionati: la priorità anche in questo caso è riuscire a completare la stagione, ma altrimenti questi club non corrono il rischio di rimanere in B per interruzione del campionato. Certo è che la prossima Serie A qualsiasi cosa succeda avrà 20 squadre e non 22, come auspicavano tanti protagonisti nelle ultime settimane, alcuni per provare a salvaguardare la propria classifica. Anche dovesse saltare il campionato e non ripartire, non si tratterrebbero i club in massima divisione.

La Federcalcio sarebbe pronta anche a portare oltre il 2 agosto il limite temporale per finire la stagione 2019/2020, e si sono ipotizzate anche le possibili date di ripartenza del campionato se dovesse arrivare l’ok del Governo. Il primo calendario vede il 13 giugno come data della ripartenza, ricominciando dalla 27esima giornata, cioè quella di Bologna-Juventus, Atalanta-Lazio e Inter-Sassuolo per restare alle prime della classifica. Per poi giocare i recuperi il 17 giugno e finire il 1° agosto. L’Assemblea ha delineato anche una seconda ipotesi di calendario prevede il via al campionato il 20 giugno prossimo, prendendo quindi una settimana in più di preparazione da concedere agli atleti. Si giocherebbero i recuperi delle partite in sospeso il 24 giugno, mentre l’ultima giornata rimarrebbe sempre il 1° agosto. In queste due strade c’è una differenza che riguarda la Coppa Italia: nel primo caso (quello del campionato dal 13 giugno) si giocherebbe la finale di Coppa Italia il 22 luglio. Nel secondo caso, quello con ripartenza dal 20 giugno, invece la Coppa verrebbe esclusa dal calendario per mancanza di date. Si valuterebbe se giocarla più avanti o meno.