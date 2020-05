Circolare del Viminale: “Via agli allenamenti individuali anche per il calcio”

E’ arrivato finalmente il via libera per gli allenamenti individuali anche per il calcio. I club di Serie A (e non solo) possono tornare ad allenarsi. Lo attesta una circolare inviata dal Viminale ai prefetti sulle prescrizioni in vigore dal 4 maggio fino al 17. Si apre così alla ripresa degli allenamenti per le squadre: “È consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

Intanto la Regione Emilia-Romagna, attraverso un’ordinanza firmata dal governatore Bonacini, ha di fatto autorizzato i calciatori di Bologna, Parma, Sassuolo e Spal ad effettuare allenamenti individuali da lunedì. Spal e Parma hanno deciso comunque di aspettare, mentre Bologna e Sassuolo permetteranno ai giocatori di andare a correre sui campi. La Regione Campania, sta per autorizzare gli allenamenti individuali del Napoli a Castelvolturno. Non ci saranno comunque troppe fughe in avanti, in attesa di discutere i protocolli. Una decisione che aveva portato il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, a chiedere al comitato tecnico scientifico di valutare la decisione di estendere questa possibilità a tutti gli atleti di interesse nazionale.