Campobasso. Ciclista si scontra con un’auto: è ricoverato in ospedale

Si trova ricoverato all’ospedale Cardarelli di Campobasso un uomo che è stato investito a Campobasso, in via Pirandello. Si tratta di un 55enne, che in sella alla sua bici si sarebbe scontrato con un’auto che stava uscendo da un parcheggio. Sul posto i sanitari del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale in codice rosso.