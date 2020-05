Cambiamenti climatici, premiato progetto sul risparmio energetico del Comune di Agnone

Un risultato davvero significativo quello raggiunto dal Comune di Agnone. Un progetto per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici è stato infatti selezionato a Madrid durante i lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, un vertice che ha tracciato i piani di azione da intraprendere e i prossimi passi politici da compiere per far fronte all’emergenza climatica. A darne notizia il commissario prefettizio Giuseppina Ferri: “Da sempre – ha spiegato – il Comune ha promosso e condotto politiche di risparmio energetico, iniziando dagli edifici pubblici di proprietà comunale. L’ambizioso risultato atteso è quello di arrivare a ridurre al minimo il consumo di energia nei vecchi edifici”. Ma i possibili benefici non resteranno confinati in Molise. Il progetto – avviato nei mesi scorsi dall’ex vice sindaco Linda Marcovecchio e dall’ingegnere Diego Salzano – rientra infatti in un programma di Cooperazione Transfrontaliera, che si pone l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica anche degli edifici pubblici in diverse aree dell’Albania, del Montenegro, della Puglia e del Molise, attraverso una vera propria rete di efficienza energetica che avrà il suo cuore pulsante proprio in Alto Molise. Ma ad Agnone già c’è chi ha messo in campo buone prassi nella lotta ai cambiamenti climatici. É la pontificia fonderia di campane Marinelli di Agnone. Già da 15 anni, infatti, quella che è considerata tra le aziende più longeva al mondo, si è dotata di pannelli fotovoltaici, a dimostrazione del fatto che tradizione e innovazione non solo possono coesistere, ma possono garantire anche ottimi risultati. In questo caso a tutto vantaggio dell’ambiente.