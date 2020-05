“Una uscita infelice, fuori luogo, di cattivo gusto e una caduta di stile”. Così, con una dichiarazione all’Ansa, Vincenzo Cotugno, vice presidente della Regione e assessore regionale al Turismo e Cultura, interviene nella vicenda che ha coinvolto il governatore della Liguria, Giovanni Toti. Quest’ultimo nei giorni scorsi, partecipando alla trasmissione “Dritto e Rovescio” su Rete 4 aveva messo in dubbio l’esistenza del mare in Molise: “Se io apro le spiagge produco un effetto massa di sicuro – sle parole di Toti in trasmissione – cosa che non faccio, se le apre il mio amico Toma, produrrà forse qualche persona che va su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago”. La frase ha scatenato roventi polemiche e tante dure reazioni. “Nessuno se lo aspettava da Toti – ha detto ancora Cotugno – una ripassatina in geografia non gli farebbe male. Noi siamo sempre accoglienti, quando vuole puo’ venire in Molise, soprattutto sulle nostre spiagge che sono meravigliose”.