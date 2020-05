Ospedale di nuovo in allarme: positiva infermiera di Medicina, via alla sanificazione

C’è un nuovo caso di contagio da coronavirus all’interno dell’ospedale di Termoli. Si tratta di un’infermiera che pochi giorni fa ha preso servizio, nell’ambito delle assunzioni di personale extra, nel reparto di Medicina. L’operatrice era già risultata negativa a due tamponi effettuati in un ospedale del Nord, da dove proviene. Ieri il nuovo controllo che questa volta ha dato esito positivo. La donna non ha sintomi e il test è stato somministrato nell’ambito dei controlli previsti dall’Asrem per il personale sanitario. E’ in fase di valutazione la fonte del contagio, intanto il reparto di Medicina è stato sottoposto a sanificazione e i pazienti che stanno meglio sono stati rimandati a casa. Si sta procedendo anche alla somministrazione del tampone a tutto il personale, oltre che ai pazienti ricoverati.