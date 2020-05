Nasce l’Associazione Gestori Impianti Sportivi Italiani

Club professionisti e non oltre a gestire i propri tesserati sono chiamati a gestire anche gli impianti. Lo scorso 23 aprile 2020 si è costituita Agisi,( Associazione Gestori Impianti Sportivi Italiani) un’associazione di categoria per società e associazioni che gestiscono impianti sportivi. La neonata AGISI, presieduta da Giorgio Lamberti, si è strutturata con fondatori provenienti da tutta Italia, anche grazie alle spinte dei gestori del territorio. Come primo impegno l’associazione si sta adoperando per costruire tavoli di lavoro tematici. Tra i soci fondatori Amelia Mascioli presidente del Centro Sportivo M2 di Campodipietra. Un passo necessario per fronteggiare la situazione di questo periodo ma con una prospettiva per il futuro. L’obiettivo è di poter promuovere gli interessi dei gestori di impianti sportivi e piscine ai tavoli delle istituzioni. Tra i diversi propositi la tutela degli interessi del settore attraverso lo sviluppo di economie di scala.