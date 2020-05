L’ultimo bollettino dell’Asrem: un solo nuovo caso positivo su 214 tamponi. Guariti due pazienti di Riccia e Baranello

L’ultimo bollettino diffuso in serata dall’Asrem indica per un unico nuovo caso positivo, quello di una infermiera appena assunta all’ospedale di Termoli, su un totale di 214 tamponi effettuati nella giornata. Intanto si registrano nuovi pazienti guariti, gli ultimi due casi riguardano Riccia e Baranello. Scende invece il numero dei ricoverati al Cardarelli: sono 10 e di questi solo uno è in terapia intensiva. Complessivamente i casi attualmente positivi in regione sono 182, mentre il totale dei tamponi positivi dall’inizio dell’emergenza sale a 301, 71 invece i pazienti guariti.