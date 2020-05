Molise senza mare, bufera su Toti. Lui prova a difendersi: “Solo strumentalizzazioni”

“Il nostro paese è diverso. Se io apro le spiagge produco un effetto massa di sicuro, cosa che non faccio. Se le apre il mio amico Toma del Molise, produrrà forse qualche persona che va sulla spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago”. Poche frasi quelle pronunciate dal governatore della Liguria Giovanni Toti in televisione che hanno scatenato una bufera su di lui. E’ accaduto durante un collegamento con la trasmssione “Dritto e rovescio” su rete 4. Ai più è sembrato che Totì non sapesse che in Molise ci sono il mare e le spiagge. La vicenda così è finita su tutti i media nazionali e dal Molise sono partiti centinaia di messaggi, se non migliaia, soprattutto attraverso i social, che hanno sommerso il presidente ligure.

A protestare non solo gente comune, ma anche le istituzioni. Il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso Francesco Roberti è andato all’attacco: “Toti ha offeso non solo il molise, ma tutti i molisani, tutti coloro che lavorano sulle nostre spiagge e chi ogni anno sceglie il nostro litorale per le vacanze. Siamo orogliosi della nostra costa – ha proseguito Roberti – che offre qualcosa di particolare, un’oasi incontaminata con un ambiente sano”. Infine il sindaco ha invitato il presidente della Liguria a venire per qualche giorno di relax in molise non appena l’emergenza sarà finita: “In questo modo si renderà conto di persona e potrà apprezzare la nostra ospitalità”.

A Genova il governatore ha incassato le proteste e poi ha provato a correggere il tiro con un post su Facebook parlando di “strumentalizzazione”: “Il paragone con il Molise – la sua difesa – l’ho fatto proprio perché c’è il mare come in Liguria, ma ci sono differenze che vanno considerate. La Liguria ha circa 350 km di costa, il Molise circa 35 km. La geografia non è un’opinione, ma neanche la matematica”.