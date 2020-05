Mese Mariano, Madonna ai Cappuccini, è polemica

Guardare verso la collina Monforte, a Campobasso, significa per chi crede anche rivolgere un pensiero alla Madonna dei Monti che dall’alto è come se sorvegliasse tutta la città.

E con il mese Mariano, che si apre oggi, la tradizione vuole che i fedeli vadano in pellegrinaggio fino alla chiesetta che ospita la Vergine Incoronata. Un rito che non fa rima con le disposizioni e il cosiddetto distanziamento sociale. In questi giorni c’è anche stato un momento di frizione tra il Vaticano e Palazzo Chigi, proprio per le decisioni assunte dal governo sulle celebrazioni religiose.

Frate Luigi Chiarolanza, del convento dei Cappuccini, che sovrintende alla chiesa dei Monti, ha preso una decisione che evita in qualche modo che i fedeli arrivino troppo numerosi sulla collina Monforte e ha fatto scendere la Madonna in città portandola nella chiesa di San Francesco. Una scelta, ha dichiarato Padre Luigi, che consentirà a più persone di adorare la Madonna dei Monti nel mese di maggio e di mantenere la distanza di sicurezza, indossando la mascherina.

Non tutti, però, l’hanno presa bene e in tanti hanno riversato la loro protesta sui social, gridando all’ingiustizia contro una delle tradizioni religiose più sentite in città. Peraltro, solo qualche settimana fa, i fedeli avevano dovuto anche rinunciare alla processione del venerdì Santo. Alla fine del mese Mariano, l’infiorata e la processione della Vergine Incoronata, salutavano il suo passaggio tra le strade cittadine, unico momento, dicono sempre i fedeli arrabbiati, in cui la Madonna viene spostata dalla chiesa. Qualcuno ne ha chiesto l’immediato riposizionamento nella chiesa dei Monti. Fra’ Luigi ha già annunciato che il trasferimento della statua è ovviamente solo temporaneo, e che il 1 giugno tornerà nella sua sede originaria. La Madonna, ha detto il cappuccino, non necessariamente deve stare in alto per guardare la città, in questo periodo così difficile può invece scendere e avvicinarsi ancora di più a chi soffre, ha concluso Padre Luigi Chiarolanza.