La casa per anziani di San Pietro Avellana è Covid free

Una buona notizia arriva da San Pietro Avellana, dove tutti i tamponi processati agli operatori sanitari e agli ospiti della Comunità Alloggio per Anziani Sant’Amico sono risultati negativi al Covid 19. Le misure di prevenzione messe in atto dalla Cooperativa sociale Nuovi Orizzonti, che gestisce la struttura, sono state utili a tutelare gli anziani. In totale sono 20 le persone che vivono e lavorano nella Comunità Alloggio. “Un risultato che porta speranza – commenta il sindaco di San Pietro Avellana Francesco Lombardi -. Ma non abbassiamo la guardia né oggi, né i prossimi mesi, perché purtroppo la pandemia è ancora in corso”.