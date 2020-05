Ambiente, un anno fa nasceva nasceva la rete nazionale ”Mamme da Nord a Sud”

L’associazione ”Mamme per la salute” ricorda che: “Esattamente un anno fa veniva lanciata sul palco dell’ #UnomaggioTaranto la Rete Nazionale delle Mamme da Nord a Sud.

Da Nord a Sud comitati e associazioni che si battono in difesa del proprio territorio hanno unito le forze per tutelare #ambiente e #salute.

L’idea è nata da tre donne (due di Vicenza e una di Taranto) che si sono incontrate in Abruzzo per raccontare le proprie storie. Sono bastati pochi secondi per capirsi e per decidere di creare una rete che continua a crescere.

In un video riportiamo solo alcune delle protagoniste di questa bella comunità attiva che non conosce confini. Esempio reale di condivisione, collaborazione e solidarietà che non pone al centro della battaglia il simbolo ma l’obiettivo. Perché la battaglia di ogni singolo territorio é la battaglia di tutti!

Se volete far parte della nostra rete scrivete a: mammedanordasud@gmail.com”