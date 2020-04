Larino futuro centro Covid regionale. Michele Iorio: “Decisione giusta, ora si passi subito ai fatti”.

Il consigliere regionale ed ex presidente, Michele Iorio, ha “appreso con grande soddisfazione la decisione presa ieri sera dal tavolo permanente per la gestione della pandemia in Molise”. In una nota ha spiegato la sua posizione: “Su proposta del commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini, in

linea sia con la tesi del sottoscritto che con il ministro della Salute, la Task force ha finalmente deciso di dotare il nostro territorio di un ospedale Covid che sia separato dagli ospedali ordinari. Larino sarà centro Covid regionale. Non solo. Il commissario Giustini è andato oltre e, partendo dalla tesi che ormai

sostengo ininterrottamente dal 5 marzo scorso, ha suggerito anche la trasformazione del Vietri di Larino in un istituto per malattie infettive a carattere interregionale.

Così, dopo ritardi, indirizzi politici inapplicati, silenzi enigmatici e inspiegabili prese di posizione contrarie, anche il Molise ha il suo ospedale per la pandemia.

L’ok da parte della Task force arriva in un momento cruciale, quello dell’inizio della così detta fase2, che se da un lato ci appare come la riapertura di una gabbia, dall’altro porta con sé una serie di

pericoli che si riassumono nell’espressione contagio di ritorno. Il primo pensiero che ho avuto, meglio tardi che mai, è stato l’impulso di un uomo che guarda al passato. Invece il nostro sguardo deve essere rivolto sempre al futuro per cui lancio oggi un altro appello: bene la decisione, adesso però non si

può perdere altro tempo perchè è necessario riaprire subito la rianimazione al Vietri, attivarsi per rendere esecutivo al più presto il nosocomio di Larino, e far tornare operativo il Cardarelli di

Campobasso per le patologie ordinarie e tempo dipendenti sfruttando la

riapertura di Venafro per i pazienti lungodegenti”.