I ristoratori consegnano le chiavi al sindaco di Trivento: l’amministrazione comunale propone alcune agevolazioni. Si è tenuta ieri, 29 aprile 2020, la manifestazione di protesta dei ristoratori, baristi e tutte quelle attività per le quali risulta ancora poco chiara la ripartenza, dopo lo stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria. “Condividiamo, come Amministrazione Comunale, le legittime preoccupazioni circa la riapertura – si riporta nella nota ufficiale dell’amministrazione trignina – ma soprattutto il futuro delle attività di ristoranti, bar, pasticcerie, di tutta la vendita al dettaglio, di cura della persona (parrucchieri, centri estetici, palestre ecc.) che formano larga parte del nostro tessuto produttivo e commerciale e rappresentiamo loro la più ampia vicinanza e pieno sostegno. Vogliamo evidenziare che questa situazione di incertezza è aggravata dalla mancanza di proposte di regolamentazione delle riaperture che contemperino l’esigenza della tutela della salute con quella, altrettanto fondamentale, di tutela del lavoro e del credito. Ribadiamo la volontà come Amministrazione di intensificare l’interlocuzione con tutte le attività coinvolte non solo per farci portavoce delle loro istanze presso il Governo nazionale e regionale ma soprattutto per decidere insieme gli strumenti più efficaci e veloci che il Comune, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità economiche, può azionare per accompagnarli nella ripresa. Da un primo confronto sono emerse alcune ipotesi come la possibilità di agevolare con sgravi l’utilizzo e l’occupazione delle superfici pubbliche e stiamo già lavorando su come aiutare, con agevolazioni fiscali, tutti gli esercizi che sono rimasti chiusi ed inattivi. Il nostro Comune – chiude la nota – continuerà a fare la propria parte nella consapevolezza della necessità di sostenere le piccole imprese e tutte le attività commerciali per l’importanza che rivestono soprattutto per una comunità come la nostra.