Di Iorio S.p.A., azienda con sede a Frosolone, continua a supportare le infrastrutture sanitarie della regione e dona un respiratore all’Ospedale Cardarelli di Campobasso. “Come in una grande famiglia unita, nella quale ogni membro è pronto a dare il proprio contributo nei momenti di necessità”, la Di Iorio S.p.A. con Acqua Molisia ha deciso di intervenire al fianco della sanità regionale e degli operatori impegnati in prima linea, in questo momento di grave difficoltà per l’intera popolazione.

Dopo aver attivato un servizio di fornitura gratuita di acqua minerale Molisia, destinata ai reparti di rianimazione impegnati nella cura dei pazienti Covid-19, per le regioni Molise e Abruzzo, la Di Iorio ha proseguito con la donazione di un respiratore polmonare al reparto di rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, consegnato e messo in funzione già nel mese di marzo.

“Questa è una partita da vincere insieme. Come azienda molisana, siamo pronti a continuare e ad offrire il nostro supporto”. Così hanno detto Gino e Domenico Di Iorio, titolari dell’azienda.