FOTOGALLERY. Baristi e ristoratori di Pescolanciano e Chiauci riconsegnano le chiavi delle loro attività

La crisi che sta investendo le attività commerciali – in particolare bar e ristoranti – si sta facendo sentire anche e soprattutto nei piccoli Comuni. Anche in Alto Molise diversi gestori hanno aderito alla protesta caratterizza dalla simbolica riconsegna delle chiavi nelle mani dei sindaci. In particolare i ristoratori e baristi di Pescolanciano e Chiauci hanno incontrato il primo cittadino di Pescolanciano, Manolo Sacco. “Mi piange il cuore – ha detto – anche perché queste attività contribuiscono a rendere attrattivi i nostri paesi. C’è il rischio che le saracinesche restino abbassate per sempre. Ma il Comune darà la massima disponibilità per sostenerle”. Sacco ha inoltre assicurato che si farà portavoce delle istanze degli esercizi commerciali, scrivendo al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Anche il sindaco di Chiauci, Alessandro Di Lonardo, ha espresso solidarietà e garantito il proprio impegno a sostegno di queste attività.

Alla manifestazione di Pescolanciano hanno aderito:

Pizzeria Ristorante Inferno di Dante

Albergo ristorante La Cona

Pizzeria Ristorante Nostrano

Bar L’Antico Caffè

Bar Padula

Bar del Corso

Ristorante La Locanda

B&B LaTerrazza del Dottore

Villaggio Casina del Duca

Ristorante Pizzeria La Volpe