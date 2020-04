Coronavirus: 255 tamponi effettuati nelle ultime ore, nessun positivo e 4 guariti

Emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore processati 255 tamponi, nessun caso positivo riscontrato. 4 i guariti con doppio tampone: due ospiti di Rsa trasferiti a Venafro, uno della casa di riposo di Cercemaggiore e uno della Gea Medica di Isernia e ancora una persona di Termoli e una di Campobasso.

In totale effettuati 6228 tamponi dall’inizio dell’emergenza e 298 le persone che sono state contagiate. Sono 190 gli attualmente positivi, di cui 138 in provincia di Campobasso e 44 in quella di Isernia, 8 di altre regioni. I guariti in Molise sono saliti a 60, 45 della provincia di Campobasso e 7 in provincia di Isernia, 8 di altre regioni. Restano 11 le persone ricoverate al Cardarelli, di cui 1 ricoverata in terapia intensiva. 199 i pazienti positivi isolati, di cui 172 asintomatici a domicilio e 27 gli asintomatici dimessi. 21 i deceduti fino ad ora. 352 i soggetti in isolamento e 9 in sorveglianza.