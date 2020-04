Venafro. “Nessun caso di scabbia tra gli ospiti del Santissimo Rosario”

Evidentemente c’è chi pensa che ogni tanto un po’ di fango su Venafro faccia bene … ! E così periodicamente ecco fake news, ossia notizie false sulla città e sui suoi servizi per soddisfare, forse …, “pance” particolari. Solo così è possibile spiegare il periodico “dagli addosso” alla città, che tanto colpisce e purtroppo va di moda. Ma che contraria tantissimo l’opinione pubblica venafrana. L’ultimo avvenimento di tal fatta coinvolge il neo reparto covid 19 della mai aperta RSA del SS Rosario di Venafro, che da settimane ospita i “nuovi nonni” della città, come sono stati ribattezzati gli anziani ambosessi arrivati nottetempo dalle Case di Riposo di Agnone e Cercemaggiore e ricoverati negli ambienti adiacenti l’ex Pronto Soccorso, data la loro necessità di lasciare i ricoveri nei due predetti centri molisani e trovare altra sistemazione. Reparto covid che da subito è stato agli onori delle cronache regionali e nazionali, sentito anche il servizio realizzato all’indomani da “Chi l’ha visto”, seguitissima trasmissione serale della Rai. Ebbene qualche giorno addietro ecco la fake news : un presunto caso di scabbia tra tali anziani ! Al riguardo abbiamo sentito quanti lavorano nello stesso reparto e questa è stata la risposta : “La situazione resta assolutamente tranquilla ! Chi ha fatto la diagnosi di scabbia ? Un solo ospite aveva una dermatite da contatto che era causa di prurito, ma con la doccia giornaliera e una crema al cortisone è subito sparita. La scabbia si propaga, si cura con altri prodotti ed il trattamento è lungo, mentre in questo caso nessun altro ospite del reparto ha accusato tale fastidio. Sono notizie false e strane! Lo stesso ospite lamentava dolori addominali, peraltro risolti”. Ancora dal reparto covid del SS Rosario: “E’ l’unico ospite che ha avuto tale fastidio. E’ rimasto comunque sempre a contatto e in camera con gli altri ospiti, che non hanno mai lamentato alcunché”. Notizia scabbia quindi decisamente infondata! Da tale presunto caso alla situazione in generale nel nuovo reparto del SS Rosario, sempre dalla voce degli stessi lavoratori. “L’Asrem ha bandito un avviso per reclutare operatori sanitari, infermieri e oss da destinare al SS Rosario ma la situazione è in via di evoluzione. Il SS Rosario è un ospedale di comunità a gestione infermieristica. Non ci sono medici assegnati. Ci sarebbero quelli delle cure intermedie e del gruppo USCA. Attualmente stanno dando una mano due medici militari e tre infermieri”. E quindi, la conclusione ? “Gli ospiti, i vecchietti arrivati da Agnone e Cercemaggiore, stanno benissimo. Una ripete ogni giorno che le sembra di stare in albergo, tanto si trova bene ! Circa i regali fatti loro dai venafrani, oltre ai cellulari è stato regalato anche un tablet che contribuisce a farli stare ancora meglio ! Personalmente non mi lamenterei, ma intanto c’è chi periodicamente sparge fango !”.

A.A.