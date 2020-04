Sport e Salute prosegue i lavori per valutare le domande per l’indennità sportiva Già erogati 7.300 bonifici ad allenatori, istruttori e personale delle Società.

Sport e Salute comunica a tutti coloro che hanno presentato la domanda per richiedere l’indennità prevista dal Decreto Cura Italia che è in corso la fase istruttoria delle domande pervenute. L’esito della fase istruttoria sarà comunicato ai richiedenti esclusivamente tramite mail all’indirizzo da loro indicato in fase di presentazione della domanda. Ieri sono stati evasi i primi 7.300 bonifici ad allenatori, istruttori e personale delle Società, questa settimana saremo in grado di approvare almeno altre 20.000 domande.