Olimpiadi Tokyop 2021 a rischio, lo annuncia il comitato organizzatore

“Se la pandemia non sarà sotto controllo nel 2021, l’Olimpiade sarà annullata” queste le dichiarazioni rilasciate da Yoshiro Mori, presidente del comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo. Inizialmente le Olimpiadi si sarebbero dovute disputare nel 2020, ma a causa dell’emergenza Coronavirus il CIO ha posticiparle di un anno l’evento. A rafforzare la presa di posizione del comitato organizzatore le dichiarazioni del presidente dell’Associazione dei Medici del Giappone, Yoshitake Yokokura: “A meno che non venga sviluppato un vaccino efficace, penso sarà difficile disputare l’Olimpiade nel 2021. Non sto dicendo che non dovrebbero tenersi, ma l’epidemia non si limita solo al Giappone, è un problema mondiale”.